Китай обвинил Запад в поддержке оппозиции

Китай винит Запад в открытой поддержке протестующих в Гонконге. Такое заявление сделал официальный представитель министерства иностранных дел КНР Гэн Шуан, его слова опубликованы на сайте ведомства.

Дипломат подчеркнул, что западные страны используют безответственные заявления, а некоторые политиканы открыто поддерживают противников законопроекта об экстрадиции. Он подчеркнул, что события в Гонконге являются исключительно внутренними делами Китая. По мнению Гэна, права и свободы, которыми пользуются жители Гонконга, полностью защищены в соответствии с законами.

На акции протеста в Гонконге вышли миллион человек. Митинги стали крупнейшими с 1997 года.

Законопроект позволит рассматривать запросы об экстрадиции от властей КНР, Тайваня и Макао. Сейчас у Гонконга нет соглашения о выдаче с этими территориями. Власти утверждают, что мера затронет только причастных к серьезным преступлениям: убийствам и изнасилованиям. Суд будет принимать решение в каждом конкретном случае. Сторонники законопроекта уверяют, что экстрадиция не коснется обвиняемых в политических преступлениях. Однако критики документа утверждают обратное, а также заявляют о пытках и произволе судебной системы КНР.

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