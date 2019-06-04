Китай обвинили в сокрытии правды о расстреле сотен демонстрантов

Президент Тайваня Цай Инвэнь заявила, что Китай не раскаялся за события на площади Тяньаньмэнь 4 июня 1989 года и продолжает скрывать правду. Соответствующий пост она сделала на своей Facebook-странице.

«Китайское правительство не только не задумалось о прошлой ошибке, но и все еще стремится скрывать правду», — написала лидер Тайваня. Она добавила, что Тайвань обязательно будет защищать демократию и свободу. «Независимо от угроз, пока я президент, Тайвань устоит перед давлением» — подчеркнула Цай. Она также выразила поддержку Гонконгу.

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4 июня 1989 года в Пекине на площади Тяньаньмэнь китайские военные расстреляли от нескольких сотен до нескольких тысяч демонстрантов. Они выступали за предоставление демократических свобод, борьбу с коррупцией и кумовством. В Китае информация о событиях тех дней подвергается жесткой цензуре, о них не пишут в учебниках истории, и данные о них практически невозможно найти в интернете.

Россия и подавляющее большинство других стран мира признают Тайвань неотъемлемой частью КНР. В 1949 году, после окончания гражданской войны на материке коммунисты создали Китайскую Народную Республику со столицей в Пекине, а проигравшие гоминьдановцы бежали на остров, где основали Китайскую Республику на Тайване. Тайбэй не признает «принцип единого и неделимого Китая» и претендует на независимость от КНР.

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