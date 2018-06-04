США потребовали от Китая пересчитать расстрелянных 29 лет назад студентов

Госсекретарь США Майк Помпео потребовал от Китая опубликовать точные данные об убитых властями демонстрантах на площади Тяньаньмэнь в 1989 году. Об этом в понедельник, 4 июня, сообщает Reuters.

«Мы присоединяемся ко всему мировому сообществу и требуем от Пекина опубликовать точные данные об убитых, заключенных и пропавших без вести», — сказал он.

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В ответ на заявление госсекретаря в Пекине напомнили, что Вашингтон не имеет никакого права требовать что-либо от китайского правительства. «Мы давно сделали четкие выводы из произошедшего в 1989 году и закрыли этот вопрос, но США продолжают каждый год критиковать Китай и вмешиваться в наши внутренние дела», — заявила представитель китайского МИД Хуа Чуньин.

4 июня 1989 года в Пекине на площади Тяньаньмэнь китайские военные расстреляли от нескольких сотен до нескольких тысяч демонстрантов. Они выступали за предоставление демократических свобод, борьбу с коррупцией и кумовством. В Китае информация о событиях тех дней подвергается жесткой цензуре, о них не пишут в учебниках истории и практически невозможно найти данные в интернете.

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