Китай отчитал США за отношение к событиям на Тяньаньмэнь

Китай сделал представление США из-за заявления госсекретаря Майка Помпео по случаю 30-й годовщины событий на площади Тяньаньмэнь. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МИД Китая Гэн Шуана.

«Заявление госсекретаря Помпео является грубым вмешательством во внутренние дела Китая и нарушением основных норм, регулирующих международные отношения, его заявления нанесли ущерб взаимному доверию Китая и США», — заявил дипломат.

3 июня Помпео призвал власти Китая уважать права человека, сообщает «Голос Америки». «4 июня мы чтим героическое протестное движение китайского народа, завершившееся 4 июня 1989 года, когда руководство Коммунистической партии Китая отправило танки на площадь Тяньаньмэнь, чтобы насильственным образом подавить мирные демонстрации с требованиями демократии», — сказал Помпео. Он добавил, что Китай не терпит оппозиционных настроений и ущемляет права человека всякий раз, когда это служит его интересам.

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4 июня 1989 года в Пекине на площади Тяньаньмэнь китайские военные расстреляли от нескольких сотен до нескольких тысяч демонстрантов. Они выступали за предоставление демократических свобод, борьбу с коррупцией и кумовством. В Китае информация о событиях тех дней подвергается жесткой цензуре, о них не пишут в учебниках истории, и данные о них практически невозможно найти в интернете.

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