Китай предупредил студентов о сложностях с США

Китай выпустил официальное предупреждение для студентов, которые учатся в США. Об этом сообщает Reuters.

«На протяжении последнего времени ряд китайских студентов, проходящих обучение в США, столкнулись с ограничениями в визе: срок получения виз увеличился, при этом срок их действия сократился, участились случаи отказа в визе», — говорится в заявлении.

Министерство образования Китая также обратило внимание студентов на необходимость серьезной оценки рисков и посоветовало принять меры предосторожности. Однако в целом ситуация, по мнению ведомства, для китайских студентов «остается стабильной».

В январе этого года сообщалось, что доцента Университета Дьюка в американском штате Северная Каролина уволили после того, как она попросила китайских студентов говорить на английском языке.

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