Преподаватель попросила китайцев говорить по-английски в США и лишилась работы

Доцента Университета Дьюка в американском штате Северная Каролина уволили после того, как она попросила китайских студентов говорить на английском языке. Об этом сообщает «Би-би-си».

Меган Нили отправила студентам кафедры биостатистики электронное письмо. В нем говорилось, что два сотрудника факультета пожаловались на очень громко разговаривавших на родном языке китайцев в зоне для самостоятельных занятий и отдыха. По словам Нили, сотрудников обеспокоило то, что иностранные студенты не хотят улучшить свои навыки владения английским языком. Кроме того, по их мнению, обсуждать что-то на иностранном языке в присутствии тех, кто его не понимает — невежливо.

В письме отмечалось, что студентов могут ждать некоторые последствия, в частности трудности при устройстве на практику. Нили попросила иностранцев учитывать это обстоятельство, когда они общаются на иностранном языке в публичных местах. «Я призываю вас говорить только на английском, когда вы находитесь в холле университета или в других учебных зданиях», — написала она.

Скриншот письма распространился по социальным сетям и вызвал волну обвинений в расизме и дискриминации иностранных студентов. В Дьюке пообещали разобраться с произошедшим. Активисты университета уже начали сбор подписей в поддержку права иностранцев говорить на родном языке. По их мнению, жалоба неких двоих сотрудников выглядит как готовность дискриминировать студентов только из-за того, что те говорили не на английском. В то же время студенты Нили рассказали журналистам, что преподавателя нельзя обвинить в расизме.

14 января ведущая американского телеканала NBC Мегин Келли получила при увольнении 30 миллионов долларов (более двух миллиардов рублей). В октябре 2018 года журналистка грубо высказалась в эфире о хеллоуинских костюмах. Также она упомянула о комическом театральном гриме под названием «блэкфейс», который является карикатурой на чернокожих.

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