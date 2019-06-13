Порносайты начали поднимать людей на баррикады

Работающие в Гонконге порносайты призвали своих пользователей выйти на митинг против законопроекта об экстрадиции в Китай. Как сообщает CNN, соответствующие сообщения появились на главных страницах ресурсов для взрослых.

Крупнейшие порносайты прекратили работу, ролики на них недоступны. Администрации сервисов призвали пользователей отвлечься от просмотра контента и выйти на улицу.

В частности, к своим зрителям обратился сайт AV01. «Хочешь провести остаток жизни, постоянно оглядываясь? Больше не будет безопасного места и защиты. Власти предали тебя, система предала тебя, общество предало тебя, неужели ты тоже хочешь предать себя?» — гласит сообщение на главной странице ресурса.

Обращение с требованием выйти на улицы для защиты своей безопасности от возможной экстрадиции в КНР появилось и на странице порносайта ThisAV. Администраторы обратились к ним напрямую: «Гонконг умирает. А ты все еще дрочишь?»

CNN отмечает, что похожая поддержка митингующих за права произошла в 1989 году, после кровавого разгона акций протеста на площади Тяньаньмэнь в столице Китая Пекине. Тогда порножурналы Гонконга вышли с обложками, на которых выступили в поддержку недовольных.

Как сообщает South China Morning Post, законопроект об экстрадиции, в случае принятия, позволит Гонконгу передавать лиц, скрывающихся от правосудия, в материковый Китай, с которым у него нет соглашения о выдаче. В результате правозащитники из Гонконга и других стран мира подвергли критике проект, так как увидели в нем возможность преследования политических оппонентов Китая и отсутствие гарантий для справедливого суда.

Ранее создатель Telegram Павел Дуров заявил, что атака на мессенджер происходила по большей части с IP-адресов Китая и в момент протестов в Гонконге. Telegram пользуется популярностью у митингующих в Гонконге, пишет South China Morning Post. Администратор одной из групп был арестован полицией 11 июня.

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