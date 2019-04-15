Журналист погрузился в порноиндустрию и поделился впечатлениями

Австралийский журналист Патрик Вуд (Patrick Wood) погрузился в порноиндустрию, чтобы понять, как она влияет на население страны. Выводы из своего расследования он изложил в статье для австралийского ABC.

Он выяснил, что хотя Австралия и входит в десятку стран с наибольшим числом поклонников порнографии, австралийцы боятся открыто обсуждать эту тему, даже стесняясь ответить на вопрос, смотрят ли такие ролики. У Вуда сложилось впечатление, что тема табуирована куда сильнее, чем привыкли думать. Но, несмотря на это, в стране существуют порноработники, а в СМИ неоднократно появляются сообщения о том, как просмотр эротических фильмов влияет на сексуальные отношения.

Он привел в пример мужчину по имени Стив (Steve), который так увлекся постоянным просмотром порно, что уговаривал девушек снимать с ним собственные порноролики. Причем Стив признал, что у него есть проблемы только тогда, когда собрался снимать секс-видео уже со своей третьей девушкой.

Просмотр порно нравился и другому австралийцу по имени Джеймс (James) — для него это было регулярным способом досуга. «Иногда я смотрел его, потому что я не хотел включать что-то еще. Я даже не знаю, странно это или нет», — отметил Джеймс. По словам мужчины, довольно часто он включал порно даже во время обеда, и в конечном счете нездоровое увлечение фильмами для взрослых разрушило его отношения с девушкой.

Вуд поговорил с работниками порноиндустрии и понял, что они в курсе того, как закрыта в Австралии эта тема. При этом создатели порно отметили, что их отрасль с уважением относится к женщинам и не связана с криминалом, как думают многие в стране. Журналист пришел к выводу, что порно в определенной степени вредит молодежи, так как выросло число случаев, в которых подростки, пытаясь повторить увиденное в фильмах, калечили друг друга. Он уверен, что в целом австралийские власти не делают достаточно для регулирования онлайн-распространения порнографии, в первую очередь той, где есть элементы жестокости.

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