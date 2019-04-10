Любителям порно пригрозили шантажом по-русски

Любителей порно из России начали атаковать мошенники. Они угрожают публикацией записей, якобы сделанных с веб-камер во время просмотра роликов для взрослых. Как говорится в сообщении антивирусной компании ESET, поступившем в «Ленту.ру», для жертв шантажа подготовлены письма не только на русском, но и на других языках.

В письмах, которые злоумышленники отправляют жертвам, сообщается, что хакеры получили доступ к веб-камере пользователя и сделали запись во время просмотра им порнороликов. Угрожая разослать компрометирующую запись контактам юзера, они просят в течение 48 часов выплатить выкуп в размере 0,45 биткоина (около 150 тысяч рублей).

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По данным экспертов компании, мошенники атакуют жителей России, США, Германии, Франции, Испании и Чехии. Для повышения эффективности атаки шантажисты могут имитировать отправку писем с почтового адреса жертвы, и даже включить в текст реальные логин и пароль пользователя. В ESET пояснили, что такая информация может быть взята из многочисленных утечек персональных данных.

Эксперт по кибербезопасности ESET Ондрей Кубович советует не отвечать на подобные письма, а также не загружать прикрепленные файлы и не переходить по ссылкам. В случае, если в теле письма указан реальный логин или пароль, его необходимо сменить и активировать функцию двухфакторной аутентификации, рекомендует Кубович.

9 апреля суд в Великобритании приговорил к тюремному заключению 24-летнего хакера Зайна Кайзера (Zain Qaiser). Безработный студент с помощью вредоносных ссылок на платных сайтах с порно заражал компьютеры пользователей и от лица силовых или государственных структур требовал «оплатить штраф».

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