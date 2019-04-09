Шантажировавшего миллионы любителей порно хакера отправили в тюрьму

В Великобритании суд приговорил к шести годам и пяти месяцам заключения 24-летнего хакера Зайна Кайзера (Zain Qaiser), связанного с русскоязычной криминальной группой. Об этом говорится в сообщении на сайте Национального агентства по борьбе с преступностью (National Crime Agency, NCA) Великобритании.

Бывший студент-информатик, проживавший в Восточном Лондоне, с помощью шантажа похитил у пользователей порносайтов в общей сложности более 700 тысяч фунтов стерлингов (более 59 миллионов рублей по текущему курсу). Кайзер покупал рекламные площадки на платных сайтах с порно, размещал на них ссылки, которые заражали устройства посетителей этих ресурсов. Программа-вымогатель от лица силовых или государственных структур требовала оплатить штраф от 300 до 1 тысячи долларов (от 19,5 тысячи до 65 тысяч рублей).

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Часть похищенных средств он потратил на дорогие отели, азартные игры, услуги проституток, наркотики и предметы роскоши. К примеру, купил часы Rolex за 5 тысяч фунтов (примерно 425 тысяч рублей). «За 10 месяцев он потратил 68 тысяч фунтов (почти 6 миллионов рублей) на азартные игры в лондонских казино, несмотря на то, что был безработным и жил со своей семьей», — отметило британское ведомство.

По данным NCA, Кайзер входил в состав международной русскоязычной преступной группы, которая вела деятельность в более чем 20 странах. Для отмывания полученных от жертв средств мошенник использовал платежные карты и криптовалюту.

Кайзер вел преступную деятельность с 2012 года и до тех пор, пока не был арестован в декабре 2018-го. В ходе судебных разбирательств он признал вину в мошенничестве, шантаже и хакерских атаках с использованием порносайтов.

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