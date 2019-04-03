Безработный шантажировал миллионы любителей порно и сколотил состояние

Киберпреступник из Великобритании Зайн Кайзер (Zain Qaiser) признал себя виновным в мошенничестве, шантаже и хакерских атаках с использованием порносайтов. Как сообщает издание Metro, в ближайшее время ему будет вынесен приговор.

24-летний безработный студент атаковал миллионы пользователей через рекламу на порносайтах. Когда юзеры нажимали на объявления, на их устройства загружался вирус-вымогатель.

Зараженные компьютеры демонстрировали поддельное сообщение от правоохранительных органов. В нем утверждалось, что пользователь нарушил закон и должен заплатить 757 фунтов (около тысячи долларов).

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Таким образом Кайзер и его подельники получили не менее 650 тысяч фунтов стерлингов (более 856 тысяч долларов, или 55,5 миллиона рублей). Точное число их жертв неизвестно. Полученные деньги преступники потратили на проживание в роскошных отелях, азартные игры и дорогие часы.

Рекламодатели пытались остановить мошенника, однако сами стали жертвами DDoS-атак и шантажа.

Национальное агентство по борьбе с преступностью считает случай Кайзера самым серьезным киберпреступлением за всю историю расследований.

Кайзер был арестован в феврале 2017 года. Судебный процесс, назначенный на февраль 2018 года, отменили: обвиняемый подал ходатайство по закону о психическом здоровье. В больнице он использовал местный Wi-Fi для доступа к сайтам онлайн-рекламы.

В декабре 2018 года его арестовали за отмывание денег. Прокуратура подозревает, что Кайзер хранит крупные суммы на офшорных счетах, однако отследить их пока не удалось.

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