Порно из соцсети помогло полиции найти преступника

Полиция американского города Линкольн арестовала 28-летнего Довона Пью (Dovon C. Pugh) после сообщения сотрудников Facebook, обнаруживших на платформе секс-видео с участием несовершеннолетней девочки. Об этом сообщает местное издание Lincoln Journal Star.

Представители социальной сети нашли подозрительный ролик в личной переписке Пью. Они донесли о находке в Национальный центр по делам пропавших и пострадавших детей.

После проверки правоохранительные органы допросили 15-летнюю пострадавшую. Под присягой она сообщила, что Пью вел с ней переписку с поддельного аккаунта, представившись другим именем. Преступник знал, что девушка несоверешеннолетняя: она сообщила ему свой реальный возраст в переписке. После личной встречи он выслал ей порноролик с ее участием.

Полиция выследила Пью по фальшивому профилю в Facebook. В его доме было обнаружено несколько откровенных роликов с участием пострадавшей.

Мужчину арестовали и заключили под стражу. Ему предъявлены обвинения в хранении детской порнографии и в сексуальной связи с несовершеннолетней. Он может освободиться под залог в полмиллиона долларов.

Ранее американский окружной суд выдвинул обвинения в производстве детского порно в адрес американца Филипа Райса (Philip A. Rice). Найти преступника удалось благодаря смартфону, который он забыл в стрип-клубе.

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