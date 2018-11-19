Американец загрузил детское порно и пошел в полицию сдаваться

Житель американского города Пенсакола сообщил местным полицейским, что загрузил на телефон детское порно, и попросил арестовать его. Об этом сообщает местное издание Pensacola News Journal.

24-летний Кори Хинш (Cory Hinsch) 9 ноября пришел в полицейский участок и заявил, что должен отправиться в тюрьму за хранение детской порнографии. В качестве доказательства он сразу показал стражам правопорядка загруженный из сети снимок.

Хинша отправили к следователю. Он решил дать показания самостоятельно, не прибегая к помощи адвокатов. Он передал свой телефон полиции, чтобы офицеры тщательно изучили все файлы. Полиция обнаружила на телефоне Хинша две фотографии непристойного содержания. По признанию американца, он нашел их в даркнете.

Хинш был арестован по двум пунктам обвинения в хранении детской порнографии. 13 ноября его освободили под залог в 10 тысяч долларов (почти 660 тысяч рублей).

Ранее стало известно, что власти Китая увеличат вдвое денежные премии за доносы о хранении или публикации порно. С декабря поощрение от правительства составит 600 тысяч юаней (5,7 миллиона рублей).

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