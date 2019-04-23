Сотрудница Pornhub рассказала об особенностях своей работы

SMM-менеджер одного из крупнейших порносайтов в мире Pornhub Ария Натаниэль (Aria Nathaniel) раскрыла Mashable особенности своей работы. Она отметила, что всегда старается быть в курсе последних трендов и новостей, чтобы на их основе создавать новые посты в соцсетях.

«Если люди о чем-то постоянно говорят, я хочу стать частью этого обсуждения. Это для меня происходит 24 часа, семь дней в неделю, 365 дней в году», — подчеркнула Натаниэль. Охват тем у девушки широкий, в него входят спорт, политика, видеоигры и другие развлечения.

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Девушку порадовало то, что в Pornhub стало возможным уйти от того обыденного уровня SMM, преобладающего в соцсетях других компаний. Она считает, что благодаря стилю общения в соцсетях портал для взрослых стал ближе широкой аудитории. «Люди менее склонны думать о нас как о строго развлекательной платформе для взрослых», — отметила девушка.

SMM-менеджер призналась, что нечасто посещает места, где проходят съемки порно. «Я достаточно редко оказываюсь на съемочных площадках, если только это не в рамках маркетинговой кампании. Мы вообще-то не так уж много снимаем сами, чему многие удивляются», — добавила она.

По словам сотрудницы, работа в порноиндустрии не повлияла на ее отношение к сексу. «Люди ожидают, что я либо очень возбужденная, либо совершенно невосприимчивая в плане секса из-за такой работы. Но я не чувствую какого-либо сдвига в этом. Если что и изменилось, то только то, что у меня больше знаний об этом», — пояснила Натаниэль. Она подчеркнула, что ничего не меняла в себе ради работы, чем очень гордится.

Pornhub — ресурс с бесплатным доступом к порнографическим материалам. Является одним из самых популярных порносайтов в мире. Входит в состав компании MindGeek, частью которой также являются порносайты RedTube и YouPorn.

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