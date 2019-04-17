PornHub запустил канал с пчелиным порно

Один из крупнейших порносайтов PornHub запустил новый канал BeeSexual, на котором пользователи могут посмотреть видео с пчелами, опыляющими цветы. Об этом пишет Inverse.

В настоящий момент на канале 14 коротких видео длиной до минуты, каждое из них названо в стиле PornHub и озвучено известными порноактерами и порноактрисами. На канал подписались более тысячи человек, а размещенные на нем видео собрали свыше 85 тысяч просмотров.

Материалы по теме «После этого я перестала интересоваться сексом» Матери увидели порно, ужаснулись и решили снять свою версию для детей. Что из этого вышло?

В конце каждого ролика появляются слова: «Без пчел природа не может продолжать существование. За каждый просмотр на канале PornHub будет отдавать деньги благотворительным фондам, спасающим пчел». Вице-президент компании Кори Прайс (Corey Price) пояснил, что таким образом компания хочет поучаствовать в изменении мира к лучшему. «У нас 110 миллионов пользователей ежедневно, мы подумали, что все они могли бы объединиться и помочь сохранению ценного вида», — так он объяснил цель создания канала.

Популяция пчел за последние годы действительно уменьшилась. Как пишет Inverse, американские пчеловоды потеряли 40 процентов ульев к концу 2018 года из-за внезапной смерти населяющих их насекомых. В то же время пчелы, по данным экспертов, остаются самым важным видом опылителей в природе, которым люди обязаны большим количеством пищи.

На PornHub представлен еще один канал, на котором нет видео с порнографическим содержанием. Его ведет блогер Райан Кример. Ролики созданы для того, чтобы поддерживать людей объятиями и поцелуями.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!