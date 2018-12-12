На PornHub появились поддерживающие ролики с объятиями и поцелуями

Блогер Райан Кример (Ryan Creamer) завел канал на порносайте PornHub, где публикует короткие видео без эротики. В своих роликах он говорит слова поддержки, а также делает вид, что обнимает и целует зрителей. На специфический контент обратил внимание сайт Pedestrian TV.

За несколько месяцев Кример опубликовал десятки записей. В них он предстает аккуратно одетым и вежливым молодым человеком, проявляющим участие. В одном из видео Кример делает вид, что помогает зрителям по хозяйству и готовит еду. В другом — посылает «платонические поцелуи».

Порой на канале Кримера встречаются записи со скрытым сексуальным подтекстом, к примеру, «Я обнимаю вас и говорю, что я действительно хорошо провел время сегодня вечером, а потом иду домой». В других видео блогер поддерживает тех, кто долго не может найти подходящий порноролик.

Ролики блогера полюбились посетителям PornHub. Его видео насчитывают десятки тысяч просмотров. В комментариях юзеры заявляют, что это лучший канал на портале. Сам Кример недавно сообщил в своем Twitter, что стремительно приближается к отметке в 50 тысяч подписчиков.

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