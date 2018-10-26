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Еще одна страна запретила порно в интернете

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Правительство Индии поручило местным интернет-провайдерам заблокировать доступ к 827 порносайтам. Как сообщает портал TimesNow, многие пользователи уже заметили ограничения.

Департамент телекоммуникаций выпустил официальное заявление, где поручил поставщикам интернет-услуг «незамедлительно принять необходимые меры для блокировки». Таким образом вступило в силу решение суда об ограничении доступа.

Изначально Верховный суд направил на блокировку 857 интернет-порталов. Однако Министерство коммуникаций и информационных технологий Индии провело экспертизу и не обнаружило порнографического контента на 30 из них.

Все 857 сайтов, упомянутых в судебном решении, были продублированы из решения о блокировке 2015 года, которое не было реализовано. Тогда власти планировали ограничить доступ к порноресурсам, однако запрет не воплотили в жизнь из-за общественного недовольства.

В 2017 году индийские медики разработали приложение для борьбы с порнозависимостью, названное в честь мантры в честь богу Шиве. Пользователи из Индии занимают третье место среди наиболее частых гостей портала PornHub.

В начале 2018 года стало известно об инициативе правительства Великобритании ограничить доступ к порносайтам. По новым правилам все порталы со «взрослым» контентом будут обязаны проверять возраст пользователей. Предполагается, что все британцы заведут личные учетные записи в системе контроля AgeChecked. Профили будут привязаны к удостоверениям личности и кредитным картам. Для этого гражданам придется посетить ближайшее почтовое отделение с соответствующими документами.

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