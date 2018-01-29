Британцев обяжут предъявлять паспорт для просмотра порно

Граждане Соединенного Королевства будут обязаны предоставить удостоверение личности администрации сайтов с видео для взрослых. Об этом сообщает британское издание Express.

Для получения доступа к порносайту им придется поехать в местное почтовое отделение и показать паспорт или водительское удостоверение. Это необходимо для создания личной учетной записи в национальной системе контроля под названием AgeChecked. Сервис совмещает данные документов и кредитных карт для проверки возраста человека. После создания аккаунта в сети пользователи смогут зайти на интернет-ресурсы, доступ к которым ограничивает государство (к ним будут относится и порталы с рейтингом 18 плюс).

Система вводится из-за обновления местного закона о цифровой экономике: в прошлом году он был ратифицирован на высшем уровне и вступит в силу в ближайшие месяцы. Согласно одобренной версии государственного акта, сайты обязаны проверять возраст пользователей, имеющих к ним доступ. По словам законотворцев, это необходимо для ограждения детей от «взрослого» контента в сети.

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«Теперь контент для взрослых будет подлежать строгим проверкам возраста, поэтому компании действительно не смогут позволить себе игнорировать закон. В противном случае они могут столкнуться с огромными штрафами и другими карательными мерами», — заявил гендиректор AgeChecked Аластер Грэхам (Alastair Graham).

Правозащитная группа Open Rights уже заявила о своем скептическом отношении к британскому закону: он может привести к наблюдению за пользователями, и данные, хранящиеся у порносервисов, в скором времени заинтересуют киберпреступников.

Многие уже сравнивают этот закон с ужесточением доступа к порносайтам для пользователей из России: показательным примером являются изменения на портале Pornhub. Однако эта схема верификации сложнее: для входа на сайт необходимо ввести свои данные из социальной сети «Вконтакте», аккаунт в которой привязан к номеру мобильного телефона, а его невозможно получить без паспорта.

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