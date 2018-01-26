Любителей детского порно заставили заплатить

В сети обнаружили вирус, который отслеживает любителей детского порно и вымогает у них деньги. Об этом сообщает Bleeping Computer.

Вредоносное программное обеспечение распространяется через сайты с видео для взрослых. После заражения компьютер делает скриншоты при посещении пользователем компрометирующих сайтов и отправляет их мошенникам. Те сообщают об этом жертве и грозят пожаловаться властям на распространение пользователем детского порно в случае неуплаты выкупа.

Вирус заметил пользователь Reddit — он попросил у интернет-сообщества помощи в борьбе с ним. По словам юзера, он случайно скачал и открыл файл с расширением .scr, который был частью порноролика, скачанного с известного сайта. После этого компьютер стал указывать на ошибки системы, перезагружался и самостоятельно менять скринсейверы.

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На рабочем столе компьютера также появился файл READ_ME.txt, где сообщалось, что информация о местонахождении пользователя, а также все данные его компьютера находятся в руках хакеров, и владелец не может повлиять на их удаление. В качестве доказательств юзер получил карту с его точным адресом.

Мошенники потребовали в качестве выкупа 0,01 биткоина (110-120 долларов по курсу на 26 января) в течение 24 часов, иначе угрожали сообщить в ФБР и Интерпол о распространении детской порнографии. «Этого достаточно, чтобы упечь тебя в тюрьму как минимум на год. Поверь, ты не первый», — сообщили авторы вируса в письме. В США хранение и распространение детского порно наказывается реальными тюремными сроками, в том числе пожизненными, а также смертной казнью.

Несмотря на попытки избавиться от файла, сообщение не исчезало, антивирус против него также оказался бессилен. По словам программистов, ознакомившихся с вредоносным кодом, судя по адресному листу, несколько человек уже заплатили киберпреступникам выкуп. Способов борьбы с вирусом пока не найдено.

Виртуальный шантаж становится наиболее распространенным способом заработка для хакеров. В начале 2018 года на Всемирном экономическом форуме в Давосе мошенничество в сети названо одним из наиболее опасных глобальных рисков для человечества.

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