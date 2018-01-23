Британцев уличили в просмотре порно и скачек на работе

Более 40 процентов британских компаний признались, что часто устраивают выговоры своим сотрудникам за просмотр порнографических материалов в интернете в рабочие часы. Об этом пишет The Daily Mail.

При этом 45 процентов компаний фиксируют игру своих работников на тотализаторе, связанном со скачками и футболом.

Из опрошенных фирм 36 процентов не организует курсы по интернет-безопасности для своих сотрудников, что грозит серьезными убытками. Средний размер расходов по ликвидации уязвимости в местной сети составляет 2,5 миллиона фунтов стерлингов (более 3 миллионов долларов).

Заход на порносайты и другие сомнительные площадки угрожает местной сети проникновением вирусов и дает широкие возможности для использования фишинговых схем.

Отмечается, что особая опасность исходит от сотрудников, работающих удаленно. Зачастую они посещают небезопасные места в интернете, забыв разорвать соединение с сетью компании.

В октябре 2017 года специалисты по безопасности сообщали, что главной киберугрозой года остается фишинг. Злоумышленники часто рассылают письма с фальшивыми ссылками, по которым якобы необходимо обновить пароль или другие данные, включающие личную информацию о пользователе.

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