Пьяный порноактер погиб после падения с лестницы

В Мексике погиб американский порноактер Билл Бейли. Об этом сообщает издание AVN.

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Бейли и его девушка приехали в Мехико на выставку Expo Sexo y Erotismo 2019. 38-летний порноактер весь день употреблял алкоголь, а вечером перевалился через перила лестницы в гостинице и упал с высоты четвертого этажа.

Агент Рэнди Квинтана (Randy Quintana) утверждает, что Бейли погиб в результате несчастного случая. По его словам, к такому же выводу пришли сотрудники посольства США, которые изучили записи камер видеонаблюдения и опросили всех присутствовавших на месте происшествия.

С 2009 года Билл Бейли снялся в более чем 1,7 тысячи порнофильмах. На Pornhub видео с его участием набрали более 382 миллионов просмотров. В 2019 году он удостоился номинаций за лучшую групповую сцену и лучшую сцену с тремя исполнителями на премии AVN Awards, считающуюся порнографическим аналогом «Оскара».

В 2018 году сообщалось, что в Голливуде скончалась 23-летняя порноактриса Оливия Луа. Причиной смерти мог стать алкоголь, принятый одновременно с лекарствами.

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