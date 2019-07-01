Протестующие в Гонконге взяли парламент штурмом

Участники акций протеста в Гонконге взяли полностью под контроль здание парламента. Об этом сообщает Associated Press.

Сообщается, что протестующие также нанесли граффити на стены здания с разнообразными лозунгами. Отмечается, что численность захвативших здание превышает сотню и может достигать 300. Полиция Гонконга уже заявила, что планирует начать зачистку здания Законодательного собрания от протестующих.

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Протесты начались в день 22-й годовщины передачи Китаю власти над Гонконгом, бывшей колонией Великобритании.

Ранее в июне более миллиона жителей Гонконга вышли на массовые протесты из-за планов правительства подписать соглашение об экстрадиции с КНР, Тайванем и Макао. 15 июня власти приостановили рассмотрение проекта, а спустя еще три дня глава Гонконга Кэрри Лам выступила с извинениями перед своими гражданами и заверила их, что выдавать планируется только тех, кто причастен к убийствам и изнасилованиям.

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