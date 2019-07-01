Демонстранты в Гонконге пошли на штурм парламента

Участники протестов в Гонконге попытались штурмовать здание Законодательного совета. Об этом сообщает Reuters.
Демонстранты использовали тележку и дорожные знаки в попытке разбить окна и двери здания, внутри которого их ждали полицейские с дубинками, готовые применить силу.
Протесты начались в день 22-й годовщины передачи Китаю власти над Гонконгом, бывшей колонией Великобритании.
Ранее в июне более миллиона жителей Гонконга вышли на массовые протесты из-за планов правительства подписать соглашение об экстрадиции с КНР, Тайванем и Макао. 15 июня власти приостановили рассмотрение проекта, а спустя еще три дня глава Гонконга Кэрри Лам выступила с извинениями перед своими гражданами и заверила их, что выдавать планируется только тех, кто причастен к убийствам и изнасилованиям.