Демонстранты в Гонконге пошли на штурм парламента

Раньше всех. Ну почти. / Telegram

Участники протестов в Гонконге попытались штурмовать здание Законодательного совета. Об этом сообщает Reuters.

Демонстранты использовали тележку и дорожные знаки в попытке разбить окна и двери здания, внутри которого их ждали полицейские с дубинками, готовые применить силу.

Протесты начались в день 22-й годовщины передачи Китаю власти над Гонконгом, бывшей колонией Великобритании.

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Ранее в июне более миллиона жителей Гонконга вышли на массовые протесты из-за планов правительства подписать соглашение об экстрадиции с КНР, Тайванем и Макао. 15 июня власти приостановили рассмотрение проекта, а спустя еще три дня глава Гонконга Кэрри Лам выступила с извинениями перед своими гражданами и заверила их, что выдавать планируется только тех, кто причастен к убийствам и изнасилованиям.

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