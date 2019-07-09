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Глава Гонконга признала победу протестующих

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Руководство Гонконга считает, что вызвавший миллионные протесты законопроект об экстрадиции «мертв». Такое заявление сделала глава Гонконга Кэрри Лам, передает South China Morning Post.

«В обществе все еще есть сомнения в искренности правительства и беспокойство, возобновит ли правительство процесс рассмотрения этих поправок в законодательном собрании. Я хочу подчеркнуть, что таких планов нет, законопроект мертв», — подчеркнула Лам.

Она также отметила, что сотни тысяч человек мирно участвовали в протестах, однако маленькая часть общества использовала это как повод для вандализма. «Такие примеры беспорядков недопустимы в любом цивилизованном обществе, которое уважает верховенство закона», — заключила глава Гонконга.

1 июля участники акций протеста в Гонконге полностью взяли под контроль парламент. Затем полиция Гонконга освободила от них здание. Протесты начались в день 22-й годовщины передачи Китаю власти над Гонконгом, бывшей колонией Великобритании.

В июне более миллиона жителей Гонконга вышли на массовые протесты из-за планов правительства подписать соглашение об экстрадиции с КНР, Тайванем и Макао. 15 июня власти приостановили рассмотрение проекта, а спустя еще три дня глава Гонконга Кэрри Лам выступила с извинениями перед своими гражданами и заверяла их, что выдавать планируется только тех, кто причастен к убийствам и изнасилованиям.

Гонконг с 1842 по 1997 год был британской колонией. В настоящее время он входит в состав Китая в качестве специального административного района (аналогичный статус имеют Тайвань и Макао).

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