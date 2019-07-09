Глава Гонконга признала победу протестующих

Руководство Гонконга считает, что вызвавший миллионные протесты законопроект об экстрадиции «мертв». Такое заявление сделала глава Гонконга Кэрри Лам, передает South China Morning Post.

«В обществе все еще есть сомнения в искренности правительства и беспокойство, возобновит ли правительство процесс рассмотрения этих поправок в законодательном собрании. Я хочу подчеркнуть, что таких планов нет, законопроект мертв», — подчеркнула Лам.

Она также отметила, что сотни тысяч человек мирно участвовали в протестах, однако маленькая часть общества использовала это как повод для вандализма. «Такие примеры беспорядков недопустимы в любом цивилизованном обществе, которое уважает верховенство закона», — заключила глава Гонконга.

1 июля участники акций протеста в Гонконге полностью взяли под контроль парламент. Затем полиция Гонконга освободила от них здание. Протесты начались в день 22-й годовщины передачи Китаю власти над Гонконгом, бывшей колонией Великобритании.

В июне более миллиона жителей Гонконга вышли на массовые протесты из-за планов правительства подписать соглашение об экстрадиции с КНР, Тайванем и Макао. 15 июня власти приостановили рассмотрение проекта, а спустя еще три дня глава Гонконга Кэрри Лам выступила с извинениями перед своими гражданами и заверяла их, что выдавать планируется только тех, кто причастен к убийствам и изнасилованиям.

Гонконг с 1842 по 1997 год был британской колонией. В настоящее время он входит в состав Китая в качестве специального административного района (аналогичный статус имеют Тайвань и Макао).

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