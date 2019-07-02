Великобритания заступилась за бунтующий Гонконг и пригрозила Китаю

Великобритания предупредила Китай, что в случае несоблюдения договоренностей по Гонконгу последуют серьезные последствия. Об этом сообщает Reuters.

«Великобритания подписала юридически обязывающее международное соглашение в 1984 году, в котором закреплено правило “одна страна — две системы”, закреплены основные свободы народа Гонконга. Если это международное юридически обязательное соглашение не будет выполнено, то последуют серьезные последствия», — заявил министр иностранных дел Британии Джереми Хант.

1 июля сообщалось, что участники акций протеста в Гонконге взяли полностью под контроль здание парламента. Затем полиция Гонконга освободила здание парламента от протестующих.

Материалы по теме Коммунизм не пройдет Жители Гонконга начали уличную войну с властями. Они хотят свободы и денег

Протесты начались в день 22-й годовщины передачи Китаю власти над Гонконгом, бывшей колонией Великобритании.

Ранее в июне более миллиона жителей Гонконга вышли на массовые протесты из-за планов правительства подписать соглашение об экстрадиции с КНР, Тайванем и Макао. 15 июня власти приостановили рассмотрение проекта, а спустя еще три дня глава Гонконга Кэрри Лам выступила с извинениями перед своими гражданами и заверила их, что выдавать планируется только тех, кто причастен к убийствам и изнасилованиям.

Гонконг с 1842-го по 1997 год был британской колонией. В настоящее время он входит в состав Китая в качестве специального административного района (аналогичный статус имеют Тайвань и Макао).

Объединенная декларация правительства Великобритании и правительства Китайской Народной Республики по вопросу о Гонконге была подписана премьер-министрами КНР и Великобритании Чжао Цзыяном и Маргарет Тэтчер 19 декабря 1984 года в Пекине. Согласно ее тексту, на 50 лет после перехода в китайскую юрисдикцию (то есть до 2047 года) городу предоставлена широкая автономия. Гонконг самостоятельно контролирует законодательство, полицию, денежную систему, пошлины и иммиграционную политику, а также имеет собственное представительство в международных организациях и мероприятиях, однако вопросами обороны и внешней политики ведает центральное правительство Китая. Сторонники независимости региона утверждают, что передача территории происходила с нарушениями ряда международных конвенций и не может считаться полностью законной.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!