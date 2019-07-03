Китай пригрозил Великобритании

Великобритания не должна вмешиваться во внутренние дела других стран. Об этом в среду, 3 июля, заявил китайский посол в Лондоне Лю Сяомин, передает Reuters.

Дипломат подчеркнул, что сейчас Гонконг — это район Китая, а не британская колония. «Правительство Великобритании предпочло встать на неверную сторону», — заявил он. По словам Лю, Лондон сделал неуместные заявления как для вмешательства в дела Гонконга, так и для поддержки ярых нарушителей закона.

Посол также понадеялся, что новое британское правительство, главой которого может стать Борис Джонсон, не будет лезть в чужие дела. «Будут следовать этому принципу — я не вижу никаких проблем. Но пока эти принципы нарушаются, в отношениях будут проблемы», — пригрозил он.

Джонсон ранее 3 июня заявил, что во всем поддерживает жителей Гонконга. 2 июля Великобритания предупредила Китай, что в случае несоблюдения договоренностей по Гонконгу последуют серьезные последствия.

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Днем ранее сообщалось, что участники акций протеста в Гонконге полностью взяли под контроль парламент. Затем полиция Гонконга освободила от них здание. Протесты начались в день 22-й годовщины передачи Китаю власти над Гонконгом, бывшей колонией Великобритании.

В июне более миллиона жителей Гонконга вышли на массовые протесты из-за планов правительства подписать соглашение об экстрадиции с КНР, Тайванем и Макао. 15 июня власти приостановили рассмотрение проекта, а спустя еще три дня глава Гонконга Кэрри Лам выступила с извинениями перед своими гражданами и заверила их, что выдавать планируется только тех, кто причастен к убийствам и изнасилованиям.

Гонконг с 1842 по 1997 год был британской колонией. В настоящее время он входит в состав Китая в качестве специального административного района (аналогичный статус имеют Тайвань и Макао).

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