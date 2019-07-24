Китайская армия приготовилась подавлять протесты в Гонконге

Контингент Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в Гонконге готов выдвинуться в центр города для подавления антиправительственных протестов. С таким заявлением выступил официальный представитель Минобороны КНР У Цянь, передает South China Morning Post.

По мнению китайских военных, беспорядки, которые чинят протестующие, становятся неприемлемыми. В частности, попытки взять штурмом здания бюро правительственной связи ставят под угрозу централизованную власть и принцип «одна страна, две системы». На вопрос о том, как именно будут подавлены протесты, военный ответил отсылкой к статье 14 законодательства Гонконга.

Эта статья предусматривает, что правительство автономного города имеет возможность запросить помощь у расквартированного в нем гарнизона НОАК в случае общественных волнений или чрезвычайных происшествий. Пока что, подчеркнул представитель китайской армии, она находится в наблюдательной позиции.

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1 июля участники акций протеста в Гонконге полностью взяли под контроль парламент. Затем полиция Гонконга освободила от них здание. Протесты начались в день 22-й годовщины передачи Китаю власти над Гонконгом, бывшей колонией Великобритании.

В июне более миллиона жителей Гонконга вышли на массовые протесты из-за планов правительства подписать соглашение об экстрадиции с КНР, Тайванем и Макао. 15 июня власти приостановили рассмотрение проекта, а спустя еще три дня глава Гонконга Кэрри Лам выступила с извинениями перед своими гражданами и заверила их, что выдавать планируется только тех, кто причастен к убийствам и изнасилованиям.

Гонконг с 1842 по 1997 год был британской колонией. В настоящее время он входит в состав Китая в качестве специального административного района (аналогичный статус имеют Тайвань и Макао).

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