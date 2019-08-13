Китай стянул военную технику к Гонконгу

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Китай согнал в граничащий с Гонконгом Шэньчжэнь огромное количество военной техники Народной вооруженной полиции. Видео опубликовало издание Global Times.

По официальной версии, военную технику пригнали для проведения крупных учений. Для стоянки машин пришлось выделить местный стадион.

12 августа официальный представитель канцелярии по делам Гонконга и Макао Госсовета Китая Ян Гуан заявил, что в ходе беспорядков в Гонконге стали проявляться «ростки терроризма».

В конце июля стало известно, что в Гонконге банда из нескольких десятков мужчин в белых футболках напала с палками на протестующих в метро, в результате чего 45 человек пострадали.

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1 июля участники акций протеста в Гонконге полностью взяли под контроль парламент. Затем полиция Гонконга освободила от них здание. Протесты начались в день 22-й годовщины передачи Китаю власти над Гонконгом, бывшей колонии Великобритании.

В июне более миллиона жителей Гонконга вышли на массовые протесты из-за планов правительства подписать соглашение об экстрадиции с КНР, Тайванем и Макао. 15 июня власти приостановили рассмотрение проекта, а спустя еще три дня глава Гонконга Кэрри Лам выступила с извинениями перед своими гражданами и заверила их, что выдавать планируется только тех, кто причастен к убийствам и изнасилованиям.

Гонконг с 1842 по 1997 год был британской колонией. В настоящее время он входит в состав Китая в качестве специального административного района.

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