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Versace извинился за футболки с Китаем без Гонконга и Макао

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Итальянский модный дом Versace вынужден был принести официальные извинения, в связи с тем что выпустил футболку, на которой Макао и Гонконг были указаны не как территория Китая, а как независимые государства. Об этом сообщает Global Times.

Скандал разгорелся после того, как представитель Versace в Китае Ян Ми выложила фотографию футболки, на которой в качестве принта был нанесен список городов и стран, в которых они расположены. Однако у Гонконга и Макао вместо Китая в качестве страны, которой они принадлежат, были указаны Гонгонг и Макао.

Ян Ми после этого заявила, что покидает компанию в знак протеста против неуважения домом территориальной целостности КНР. «Суверенитет и территориальная целостность Китая священны, законны и не терпят разногласий», — заявила Ян Ми в официальном заявлении.

Спустя 12 минут после этого последовала официальная реакция Versace в аккаунте бренда на китайской микроблоговой платформе Weibo: «Наш ошибочный дизайн привел к тому, что некоторые города не были связаны с правильной страной. Партия футболок изъята из продажи и уничтожена еще 24 июля. Мы глубоко извиняемся…».

Китайские пользователи сети поддержали шаг Ян Ми, который назвали патриотическим. Однако усомнились в искренности извинений Versace. «Не пытайтесь использовать "ошибку" в качестве предлога для оспаривания суверенитета Китая», — написал один из пользователей.

Скандал с футболкой произошел на фоне непрекращающихся уже девятую неделю массовых протестов в Гонконге. Жители города выступают против экстрадиции правонарушителей на территорию материкового Китая, считая, что это нарушение их прав.

Несмотря на заявления Versace, футболка по цене около трех тысяч юаней (27,7 тысячи рублей) все еще продается на китайской платформе электронной коммерции JD.com.

В феврале 2019 года итальянский модный дом Gucci выпустил новый джемпер и разъярил покупателей, посчитавших его расистским.

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