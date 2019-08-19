России дали «год-полтора» до кризиса

Экономический кризис в России начнется не раньше, чем через год или полтора, и будет связан с совокупностью общемировых проблем. К такому выводу пришли эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, передает РИА Новости.

В обзоре «Деловая активность российской промышленности в июне-июле 2019 года» говорится, что поводом для кризиса может стать развитие торговой войны США и Китая по негативному сценарию. «Почти наверняка замедлятся темпы роста экономик указанных стран — это мгновенно приведет к заметному снижению мировых цен на сырьевые торгуемые товары и создаст значительные трудности для основного российского экспорта», — объяснили эксперты.

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После этого, сказано в обзоре, в России вырастет инфляция и упадет рубль, а экономика может дойти до падения ВВП. Авторы документа напомнили, что по итогам ситуации 2008 года российский ВВП упал ниже, чем у остальных стран «большой двадцатки». На возможный кризис в период 2020-2021 года намекает и дата последнего большого падения, с которой пройдет 12 лет. Исторически такой период считается средним между глобальными кризисами, а «10-12 лет — «самый благоприятный срок для надувания различных финансовых «пузырей».

Вместе с тем эксперты успокоили читателей, отметив, что пока ситуация не выглядит критической. Но если давление негативных факторов достигнет «точки бифуркации», то за год-полтора мировая экономика войдет в рецессию или кризис.

Ранее в США был зафиксирован один из основных признаков приближающегося кризиса — доходность краткосрочных двухлетних гособлигаций превысила доходность долгосрочных десятилетних бумаг. Это означает, то вложения на короткий срок оцениваются более рискованными, чем на длинный. Тем не менее Белый дом не склонен видеть угрозу в такой ситуации. Глава Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро объяснил тенденцию притоком капитала, что говорит о позитивной ситуации в экономике.

Минэкономразвития 19 августа отчитался о росте ВВП в июле до 1,7 процента в годовом выражении, что произошло после роста на 0,8 процента в июне. По итогам года ведомство ожидает рост на уровне 1,3 процента.

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