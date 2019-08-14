Обваливший мировую экономику фактор замечен в США

Объем ипотечного долга в США во втором квартале 2019 года превысил рекорд, который был установлен перед финансовым кризисом 2008 года. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на данные Федерального резервного банка Нью-Йорка.

В настоящее время объем ипотечных долгов составляет 9,4 триллиона долларов, в то время как 11 лет назад он был на уровне 9,2 триллиона. Причиной этого стали низкие ставки по ипотеке в США и тот факт, что американцы стремятся взять в долг для рефинансирования взятой ранее ипотеки.

Между тем издание отмечает, что качество ипотечного долга в 2019 году выше, чем в 2008-м. Банки предъявляют очень высокие требования к потенциальным заемщикам, в связи с чем неуплаты по ипотеке стали редкостью.

Одной из главных причин мирового финансового кризиса 2008 года стал «пузырь» на рынке ипотечного кредитования. Тогда слишком рискованная политика банков привела к массовому невозврату выданных ранее кредитов. За этим последовало обесценение выпущенных под их обеспечение облигаций, которыми владели банки и инвестиционные фонды.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!