России предсказали скорые ухудшения в экономике

Техническая рецессия может наступить в России уже в 2019 году, пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на экспертов Института экономики роста имени Столыпина.

Согласно данным Росстата, по итогам первого квартала 2019 года рост ВВП России был на уровне 0,5 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По мнению специалистов, расти экономике позволил только успех крупных предприятий и госсектора. При этом в секторе малого и среднего бизнеса активность снизилась.

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Первое полугодие завершилось для экономики сокращением количества малых и средних предприятий на 7-8 процентов, а также снижением числа их сотрудников. В то же время выросло число работников микропредприятий. Это объясняют тем, что часть малого и среднего бизнеса (МСБ) превратилась в микропредприятия, поясняют эксперты.

Рецессия в России уже началась, считает доцент РАНХиГС Олег Филиппов. «Это полугодие — по ряду отраслей это четко видно — самое худшее с кризиса 1998 года. Граждане становятся все больше неплатежеспособны», — сказал он.

Филиппов пояснил, что давление на МСБ, в частности, оказало повышение НДС в начале года с 18 до 20 процентов. Между тем превращение в микропредприятия позволяет малому и среднему бизнесу хоть как-то конкурировать на рынке за счет упрощенной системы налогообложения и сокращения персонала.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин в июне 2019 года допускал, что техническая рецессия может случиться в 2021 году на фоне сильного роста потребительского кредитования в России. Эту позицию раскритиковали в Центробанке, председатель которого Эльвира Набиуллина считает, что кредиты увеличивают траты россиян и разгоняют экономику.

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