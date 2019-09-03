Трамп назвал главную угрозу для Китая

Президент США Дональд Трамп в своем Twitter призвал китайские власти поторопиться с переговорами и заключением нового торгового соглашения, иначе после 2020 года, «когда его переизберут», условия станут гораздо жестче.

Трамп предположил, что Китаю хотелось бы иметь дело с любым другим главой Белого дома, чтобы «продолжать практику грабежа США (600 миллиардов долларов в год)».

По его словам, 16 месяцев (осталось до инаугурации победителя выборов 2020 года) — это уже длительный срок, чтобы терять рабочие места и в перспективе компании. «И потом, подумайте, что произойдет, когда я выиграю», — пригрозил Трамп.

Эта запись появилась на фоне сообщений о том, что США и Китай пока не могут согласовать новый раунд переговоров, который должен пройти в сентябре. Пекин хотел, чтобы Вашингтон отложил введение 15-процентных пошлин на импорт с 1 сентября, но этого не случилось, отмечает Bloomberg. Тем не менее Трамп заявляет, что общение с Китаем продвигается очень хорошо.

Обещание добиться честной торговли с Китаем стало одним из главных в первой предвыборной кампании Трампа 2016 года. Торговая война двух крупнейших экономик планеты стартовала спустя год после его вступления на пост. По мнению экспертов, праймериз Демократической партии выиграет и примет участие в выборах Джо Байден, вице-президент при Бараке Обаме. В июле Трамп заявил, что Байден, раскритиковавший пошлины против Китая, стал бы идеальным президентом для Пекина.

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