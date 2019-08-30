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США захотели вернуть столетний долг Китая

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В Вашингтоне рассматривают возможность взыскания долгов с китайских гособлигаций, выпущенных более века назад. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.

Речь идет о ценных бумагах, эмитированных в Китайской империи и не признанных правительством Китайской Народной Республики. Утверждается, что президент США Дональд Трамп может разыграть эту карту в качестве оружия в торговой войне с Китаем.

В Пекине знают о планах Вашингтона, однако считают реализацию этой идеи невозможной.

После очередного роста напряженности в отношениях США и Китая глава Белого дома анонсировал введение 10-процентных пошлин с 1 сентября. 28 августа Федеральный реестр США после специального распоряжения Трампа опубликовал документ о повышении вводимых пошлин на китайские товары объемом 300 миллиардов долларов с 10 до 15 процентов. Сроки введения не меняются — 1 сентября и 15 декабря.

27 августа стало известно, что, несмотря на торговую войну, инвестиции американского бизнеса в Китай с января по июнь выросли и достигли 6,8 миллиарда долларов. Это на 1,5 процента больше, чем в тот же период в среднем за последние два года.

Торговая война крупнейших экономик планеты длится полтора года. США хотят добиться от Пекина более справедливого торгового соглашения с помощью торговых барьеров. Стороны не раз давали надежду на прекращение конфликта, но затем обвиняли друг друга в невыполнении обязательств.

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