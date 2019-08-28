В США позвали весь мир на торговую войну с Китаем

Если какие-то страны хотят завершения торгового противостояния США и Китая, то они должны помочь Вашингтону надавить на Пекин. Об этом заявил бывший высокопоставленный участник переговоров Клет Виллемс, сообщает CNBC.

Он отметил, что «если парни из Японии, Евросоюза, Великобритании, Франции хотят видеть больше определенности», то им не стоит медлить. По его словам, компании этих стран тоже страдают из-за несправедливых торговых практик, а поэтому их поддержка США и единство позиций являются «критически важным» фактором.

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Виллемс уверен, что слова президента Франции Эммануэля Макрона на прошедшем саммите G7 о необходимости реформ во Всемирной торговой организации (ВТО) означали критику Китая.

Сам Макрон 27 августа заявил, что в мире наступает конец доминирования Запада, так как происходит укрепление новых держав, таких как Китай и Россия, у которой «очень успешная» стратегия. «Мы видим конец западной гегемонии в мире», — признал французский лидер.

Торговая война двух крупнейших экономик планеты продолжается полтора года. США добиваются от Пекина нового торгового соглашения с помощью введения пошлин на импорт. С 1 сентября и 15 декабря обе страны анонсировали дополнительные ограничения на взаимный импорт. Китай грозит обложить пошлинами товары объемом 75 миллиардов долларов, а США — товары объемом 300 миллиардов долларов. Накануне, 26 августа, стороны начали готовить новый этап переговоров, что было воспринято как ослабление противостояния.

Согласованной позиции США и Европы мешает обострение торговых отношений друг с другом. Экономисты не исключают, что конфликт выльется в еще одну торговую войну, которая ударит по США и по миру в целом значительно сильнее. Точкой невозврата может стать возможное введение Вашингтоном пошлин на европейскую автомобильную отрасль. Обсуждение вопроса США запланировали на ноябрь этого года.

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