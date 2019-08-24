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Трамп ополчился на французские вина

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Вашингтон может обложить таможенными пошлинами французские вина. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает ТАСС.

По его словам, такой шаг может стать ответом на введенный Парижем цифровой налог, который затрагивает, в частности, американские компании. «Я не хочу, чтобы Франция облагала налогами наши компании, это очень несправедливо. Если они это сделают, мы будем взимать пошлины с их вин в таком объеме, с которым они никогда не сталкивались прежде», — отметил он.

11 июля Сенат Франции окончательно принял законопроект о налогообложении крупнейших компаний, предлагающих цифровые услуги. Данный налог затронет прибыль интернет-гигантов, полученную после 1 января 2019 года, и составит 3% от общего оборота во Франции.

24 июля стало известно, что стоимость вина, произведенного в США и поставляемого в Китай, выросла после недавнего повышения пошлин Пекином в рамках торговой войны. Совокупная величина наценок и тарифов достигла 93 процентов от себестоимости напитка.

До вступления в должность президента среди бизнес-активов Трампа были виноградники Trump Vinery в штате Вирджиния.

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