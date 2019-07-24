Трамп оставил китайцев без американского вина

Стоимость вина, произведенного в США и поставляемого в Китай, выросла после недавнего повышения пошлин Пекином в рамках торговой войны, пишет Bloomberg. Совокупная величина наценок и тарифов достигла 93 процентов от себестоимости напитка.

Торговая война привела к тому, что США и Китай облагают обоюдными 25-процентными пошлинами товары друг друга. Поскольку Китай экспортирует в США больше, последствия для него оказались более серьезными: американские пошлины охватывают китайские товары общей стоимостью 300 миллиардов долларов в год, китайские тарифы распространяются на товары из США стоимостью 60 миллиардов долларов.

Под ограничения попадает и вино, производимое в Калифорнии. На этот штат раньше приходилось 90 процентов всех зарубежных поставок американского вина. С начала торговой войны экспорт в Китай упал на 25 процентов. Некоторые рестораны вовсе отменили заказы. По подсчетам издания, сейчас совокупная наценка равняется 93 процентам. Она включает в себя пошлины, прибыль импортеров, дистрибьюторов, ресторанов и магазинов. Каждый из них вынужден платить больше, а потому увеличивает собственную наценку.

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В результате вино стало недоступно большинству посетителей ресторанов. До июня, когда последнее повышение со стороны Китая вступило в силу, средняя цена бутылки равнялась эквиваленту 120 долларов. Сейчас она выросла до 220 долларов. При этом аналогичный напиток, произведенный в Новой Зеландии, продается по 50 долларов за бутылку.

Производители ищут новые рынки в Азии, но и с этим также возникают сложности, поскольку президент США Дональд Трамп в начале своего правления вывел страну из Транстихоокеанского торгового партнерства, членами которого были 12 государств региона. Соглашение предполагало отмену пошлин на ряд товаров, но теперь это правило не распространяется на США, чьи экспортеры сталкиваются с ограничениями на японском рынке.

Издание приводит пример бывшего китайского баскетболиста Яо Миня, долго игравшего в НБА и включенного в Зал славы баскетбола. После завершения карьеры он начал винодельческий бизнес в Калифорнии. Однако теперь собирается перенести производство в Китай. Этот случай станет первым для американских виноделов.

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