Новую марку вина в США назвали выдуманным Трампом словом

В США представили новую марку красного вина Covfefe, которое назвали словом, возникшим в результате опечатки президента страны Дональда Трампа. Об этом сообщает The Hill.

Глава винодельни заявил, что «лучше выпустить вино в честь президента, чем постоянно ныть о нынешнем положении дел». Напиток можно заказать в интернете с доставкой в Нью-Йорк, Калифорнию, Флориду и Вашингтон. Согласно описанию продукта, в напитке присутствуют нотки темных и красных фруктов: сливы, вишни и малины, а также аромат пиона и лепестков розы.

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31 мая президент США Дональд Трамп опубликовал в Twitter незаконченный пост, в котором фигурировало несуществующее слово covfefe. Вероятно, имелось в виду слово coverage. В этом случае фраза была незаконченной, но написанной грамотно и означала «Несмотря на постоянную негативную реакцию прессы...».

Вскоре эта запись была удалена, но неологизм успел запомниться интернет-пользователям, ему придумали множество объяснений. Позже Трамп предложил читателям угадать значение слова.