Вышел трейлер фильма Covfefe об опечатке Трампа

Американский комик Тревор Ноа выпустил трейлер потенциального фильма «Covfefe: основано на реальной опечатке», посвященного твиту президента США Дональда Трампа. Ролик опубликован в Twitter-аккаунте The Daily Show в пятницу, 2 июня.

— The Daily Show (@TheDailyShow) 02 июня 2017, 01:30

Видео рассказывает историю африканского мальчика, которого назвали Covfefe. Он видит по телевизору сообщение об опечатке Трампа и отправляется в Америку, чтобы узнать тайну своего имени.

31 мая Трамп опубликовал незаконченный твит, в котором использовал несуществующее слово covfefe. Вероятно, имелось в виду понятие coverage. В таком случае фразу можно перевести как «Несмотря на постоянную негативную реакцию прессы...».

Публикация породила массу шуток в сети.