Российское интернет-агентство решило сделать covfefe брендом

Петербургское интернет-агентство LED agency намерено зарегистрировать как товарный знак слово covfefe, возникшее из опечатки президента США Дональда Трампа. Соответствующая заявка, как сообщает в четверг, 1 июня, Агентство городских новостей «Москва», подана в Роспатент.

«Безусловно, Covfefe как бренд обладает большим потенциалом, и мы непременно будем его использовать, но как именно, мы пока не раскрываем», — заявила PR-директор агентства Мария Комендантова.

Уточняется, что заявка подана по 30, 32, 35, 41 и 43 классам международной классификации товаров и услуг (МКТУ). Они включают кофе, безалкогольные напитки, а также услуги, в том числе рекламы и маркетинговых мероприятий, организации различных мероприятий, кафе, ресторанов, кейтерингов и так далее.

31 мая президент США Дональд Трамп опубликовал в Twitter незаконченный пост, в котором фигурировало несуществующее слово covfefe. Вероятно, имелось в виду слово coverage. В этом случае фраза была незаконченной, но написанной грамотно, и означала «Несмотря на постоянную негативную реакцию прессы...».

Вскоре эта запись была удалена, но неологизм успел запомниться интернет-пользователям, ему придумали множество объяснений. Позже Трамп предложил читателям угадать значение слова.