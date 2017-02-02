В Роспатент подали заявку на игрушечного Ждуна

В Роспатент подана заявка на регистрацию бренда «Ждун». Об этом в четверг, 2 февраля, сообщает агентство городских новостей «Москва».

В документе дано описание графического изображения мема: «Фантазийное слово "Ждун", выполненное буквами кириллицы с заглавной буквы. Изобразительный элемент расположен над словесным и представляет собой фотографическое изображение фантастического животного, помеси слона и насекомого, который сидит на стуле».

Знак регистрируется по классам номер 25 и 28 Международной классификации товаров и услуг. Это позволяет продавать игрушки, одежду и обувь под данным брендом.

Глава Первой патентной компании, которая осуществляет консультирование по вопросам регистрации торговой марки, Анатолий Аронов рассказал, что заявитель Михаил Соловьев видел скульптуру Ждуна в Нидерландах и заинтересовался его историей. Планируется выпуск игрушек и маек с популярным мемом, ожидающим своей очереди в поликлинике, на почте, остановке и в других местах. «Думаю, у нас они будут популярны», — считает Аронов.

Скульптура странного существа Homunculus Loxodontus, представляющего собой гибрид слона с насекомым, была создана весной 2016 года. По словам нидерландской художницы Маргрит ван Брифорт, она сделала ее в качестве «компаньона» для пациентов, ожидающих приема в Нидерландском Лейденском университете. В январе 2017 изображение статуи стало популярным в рунете. На русском языке персонаж получил имя Ждун.