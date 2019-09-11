Будущее российской экономики пересмотрят

Правительство готовит новый прогноз социально-экономического развития России. Об этом сообщил премьер-министр страны Дмитрий Медведев в ходе программы «Диалог» на телеканале «Россия 24».

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По его словам, прогноз будет включать в себя два сценария — оптимальный и сложный. Оптимальный подразумевает, что Россия постепенно выйдет на требуемые темпы роста экономики. При этом премьер признал, что нынешние показатели российской экономики «не соответствуют прогнозам, не соответствуют тому, к чему мы стремимся».

«Но это не означает, что ничего нельзя сделать, для этого и раскручиваются все национальные проекты, для этого мы занимаемся изменениями нашей экономики», — сказал он. Премьер напомнил, что на рост ВВП России оказывают влияние санкции в отношении страны, а также такие факторы, как замедление мировой экономики в целом и торговая война США и Китая.

Медведев отметил, что несмотря на сложности, в условиях которых приходится добиваться поставленных целей, «ресурсы для этого в целом есть». Он подчеркнул, что национальные цели необходимо выполнять, а темпы роста повышать.

Премьер также заявил, что торговое противостояние США и Китая привело к падению спроса на энергоносители.

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