Медведев похвалил российский сыр

Премьер-министр России Дмитрий Медведев похвалил продукцию отечественных производителей: по его словам, российский сыр «весьма неплохой». Об этом глава правительства заявил в эфире телеканала «Россия 24».

«Мы и свой начали выпускать, весьма неплохой, кстати», — так Медведев ответил на реплику ведущего программы «Диалог» о том, что французский сыр еще долго не появится на российских прилавках из-за многочисленных просьб аграриев не продлевать продовольственное эмбарго.

Премьер уточнил, что сырная продукция производится как по европейским, так и по российским рецептам. «Это совершенно нормальная история», — указал он.

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В конце августа суть запрета иностранных сыров разъяснил президент России Владимир Путин. По его словам, действующий запрет на иностранные продукты — это не санкции, а ответные меры.

Продовольственное эмбарго было введено в России в 2014 году. Под запрет на ввоз в страну попали мясо, колбаса, рыба и морепродукты, овощи, фрукты и молочная продукция из ЕС, США и ряда других государств, которые приняли ограничительные меры в отношении Москвы после присоединения Крыма к России и конфликта в Донбассе.

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