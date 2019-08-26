Путин разъяснил суть запрета иностранных сыров

Введенное в России продовольственное эмбарго является ответными мерами страны. Так президент России Владимир Путин объяснил это временно исполняющему обязанности главы Башкирии Радию Хабирову. Его слова приведены на сайте Кремля.

На встрече с президентом Хабиров рассказал, что французская компания Savencia начала строить в регионе предприятие по производству мягких сыров. В ответ Путин поинтересовался, действуют ли в республике российские ограничительные меры.

«Селяне так и говорят: вы, говорят, держитесь там, держите эти санкции, потому что на самом деле это, правда, работает», — сказал глава региона. Путин указал, что это не санкции, а «ответные меры».

Материалы по теме «Почему не болит голова у фермера?» Сельхозкооперативы имеют все шансы объединить индивидуальные хозяйства

Продовольственное эмбарго было введено в России в 2014 году. Под запрет на ввоз в Россию попали мясо, колбаса, рыба и морепродукты, овощи, фрукты и молочная продукция. Это стало ответом на ограничительные меры со стороны ЕС, США и ряда других государств, которые были приняты после присоединения Крыма к России и конфликта в Донбассе. Киев официально признал Россию страной-оккупантом, Москва неоднократно отвергала все обвинения.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!