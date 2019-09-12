Экономическая стабильность России оказалась под угрозой

Макроэкономическая стабильность России, которая была достигнута за последние несколько лет, может оказаться под угрозой из-за непродуманных попыток добиться ускорения роста экономики. Такое мнение высказал замминистра финансов Владимир Колычев, пишет ТАСС.

Он напомнил, что в последние несколько лет устойчивость России к глобальным угрозам и рискам выросла. Примером, в частности, служит то, что за последние два года экономика страны пережила несколько шоков из-за падения цены на нефть и санкций. Однако они не оказали серьезного влияния на инфляцию и не привели к рецессии.

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«Реакция экономики была устойчивой», — сказал Колычев. Он добавил, что это было достигнуто за счет «макроконструкции», которую создали правительство и Центробанк. «И точно не нужно ее разрушать посредством либо дополнительных бюджетных вливаний, либо каких-то неординарных и неортодоксальных решений в денежно-кредитной политике», — заявил замминистра.

Колычев назвал хорошим признаком то, что Россия привыкает к такой стабильности, однако подчеркнул, что ее можно быстро потерять, «если мы такими инструментами будем пытаться во чтобы то ни стало достигнуть роста».

Он добавил, что в России нет необходимости искусственно стимулировать рост доходов населения, и они вырастут по мере роста экономики. Сейчас же правительство заботится о наиболее уязвимых слоях населения.

Ранее в сентябре сообщалось, что Минэкономразвития внесло в правительство план по ускорению экономического роста России. Глава ведомства Максим Орешкин заявил, что план подразумевает работу по целому ряду направлений. Он подчеркнул, что универсального средства для экономики, которое позволило бы сразу обеспечить необходимые темпы роста, не существует.

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