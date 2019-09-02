Названа безопасная для России стоимость нефти

Россия не будет испытывать серьезного давления на внутреннюю экономику и финансовый рынок при падении цен на нефть до 40 долларов за баррель. Об этом в интервью ТАСС заявил министр экономического развития Максим Орешкин.

При этом, по его словам, оптимальной для российской экономики ценой на нефть является 60 долларов за бочку. «Мы с саудитами поменялись местами на нефтяном рынке: им нужно 70 долларов за баррель, а нас устроят и 40. Хотя, конечно, лучше 60 — это оптимальная цена», — сказал он.

Орешкин отметил, что если мировая экономика столкнется с серьезными проблемами, Россия также пострадает. «Однако раньше нас зацепило бы гораздо сильнее», — оценил министр.

29 августа в Минэкономразвития России подсчитали, что в ближайшие пять лет ВВП России сократится на 30,5 триллионов рублей, если экономика страны останется без сверхдоходов от нефти. Такой вариант развития событий возможен при консервативном сценарии, согласно которому средняя цена за баррель нефти в 2020 опустится до 42,5 долларов при нынешней стоимости около 60 долларов и вырастет до 45,9 долларов в 2024 году.

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