Нефть пошла на взлет

Цены на нефть растут второй день на фоне данных о сокращении запасов в США. Октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent к 11:05 по московскому времени поднимались до 60,08 доллара за баррель. Фьючерсы на американскую легкую нефть WTI вырастали до 55,65 доллара за баррель.

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Американские рынки во вторник, 27 августа, закрылись в минусе на фоне снижения финансового сектора. Индекс Dow Jones снизился на 0,47 процента, S&P потерял 0,32 процента, а NASDAQ — 0,34 процента. Снижение произошло на фоне того, что инверсия кривой доходности государственных бондов усилила опасения о рецессии. Кроме того, на рынки давит сохраняющаяся неопределенность вокруг торговых переговоров США и Китая.

Китайские индексы в среду также опускаются. Так, индекс SSE Шанхайской фондовой биржи потерял 0,29 процента, индекс SZSE Шэньчжэньской фондовой биржи, на которой в основном торгуются китайские госкомпании, опустился на 0,31 процента, а индекс Dow Jones Shanghai — снизился на 0,39 процента.

Другие азиатские рынки между тем показали осторожный рост. Японский индекс Nikkei вырос на 0,11 процента, акции Австралии поднялись на 0,45 процента, а корейский индекс KOSPI увеличился на 0,86 процента.

Торги на Мосбирже стартовали в среду разнонаправленным движением котировок. Индекс Мосбиржи на открытии торгов опустился по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии на 0,11 процента, индекс РТС прибавил 0,18 процента. На момент написания материала стоимость доллара выросла до 66,45 рубля, евро — опустилась до 73,68 рубля.

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