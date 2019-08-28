Эксперт усомнился в рентабельности добычи нефти на шельфе при текущих ценах

При текущих ценах на нефть говорить о рентабельной разработке шельфа непрофессионально. Такое мнение в эфире радиостанции «Коммерсантъ FM» высказал преподаватель финансового университета при правительстве РФ Леонид Крутаков.

По его мнению, ценовым порогом, делающим добычу рентабельной является стоимость около 80 долларов за баррель (в настоящее время — около 60 долларов за баррель — прим. «Ленты.ру»). «Вообще в свое время Вагит Юсупович Алекперов называл 100 долларов за баррель, с которых начинается рентабельность разработки шельфа. И я думаю, что это близко к реальной сумме потому, что, конечно, и условия в Арктике серьезные, трудные, и добыча, и инфраструктура там все надо создавать с нуля», — подчеркнул Крутаков.

«Поэтому говорить о создании конкуренции на нулевой прибыли — это, как минимум, непрофессионально. Поэтому, собственно говоря, государственные компании, которые по закону о недрах имеют право на лицензии на шельфе, и выступили с предложением льготного режима, инвестиционного, налогового, по принципу "Новатэка". Как мы знаем, у «Новатэка» есть успешные арктические проекты, реализованные благодаря льготам государственным. Иначе реализовать такие проекты при нынешних ценах невозможно», — отметил эксперт.

Он также отметил, что допуск к арктическому шельфу иностранных компаний, например, из Китая, которые не поддержали санкции против России, также проблему не решит, так как у них нет необходимых технологий. «То есть, с помощью денег невозможно разрабатывать, это должны быть действительно технологии», — подчеркнул Крутаков.

Комментируя правительственную инициативу доступа частных инвесторов к шельфу, Крутаков усомнился в ее целесообразности, отметив, что «результаты ее непрогнозируемы». «То есть, они прогнозируемые, они — никакие. Потому, что единственная рациональная причина этой инициативы — это передел лицензий. Кому выгоден передел? Это вообще невыгодно никому, кроме чиновников, которые будут устраивать этот передел. Мы помним, что такое приватизация и мы помним, как решаются вопросы, когда все зависит от подписи чиновника», — подчеркнул эксперт.

26 августа сообщалось о том, что в правительстве России разработают законопроект о доступе частных и иностранных инвесторов к нефтяным и газовым проектам на арктическом шельфе, где сейчас работают только государственные компании. Такое поручение дано по итогам совещания у вице-премьеров Дмитрия Козака и Юрия Трутнева. Вчера журналисты РБК со ссылкой на источник в Минэнерго сообщили, что ведомство выступает против того, чтобы на Арктический шельф пришли частные компании.