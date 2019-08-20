В «Роснефти» выросла среднесуточная добыча углеводородов в первом полугодии

Среднесуточная добыча углеводородов компании «Роснефть» в январе-июне 2019 года выросла на 1,8 процента по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составила 5,81 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки (141,8 миллиона тонн нефтяного эквивалента за полугодие). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе компании.

В первом полугодии 2019 года объем добычи жидких углеводородов (нефть и газовый конденсат) вырос на 2,1 процента и составил 4,68 миллиона баррелей в сутки (114,3 миллиона тонн за полугодие). Рост добычи произошел за счет продолжения активной разработки новых крупных проектов: Юрубчено-Тохомском, Среднеботуобинском, Кондинском месторожениях, а также увеличения объемов производства на зрелых активах: Самаранефтегаз, Няганьнефтегаз, Варьеганнефтегаз.

В отчетном квартале среднесуточная добыча жидких углеводородов составила 4,62 миллиона баррелей, увеличившись на 0,3 процента год к году. Влияние на динамику оказало временное ограничение «Транснефтью» на прием нефти в систему магистральных трубопроводов и выполнения компанией квот по ограничению добычи в рамках Соглашения ОПЕК+. За время действия ограничения приема нефти в систему магистральных нефтепроводов «Транснефти» (с 1 мая по 15 июля 2019 года) «Роснефть» была вынуждена сократить добычу на 1,7 миллиона тонн нефти, обратили внимание в компании.

Объем эксплуатационного бурения во втором квартале 2019 года увеличился на 8 процентов по сравнению с первым кварталом и по итогам первого полугодия 2019 года достиг уровня 5,2 миллиона метров. Количество новых горизонтальных скважин, введенных в эксплуатацию, увеличено на 14 процентов по сравнению с уровнем первого полугодия 2018 года, а их доля в общем числе скважин выросла до 54 процента — на 13 процентных пункта. Количество новых введенных в эксплуатацию горизонтальных скважин с многостадийным гидроразрывом пласта возросло на 9 процентов по сравнению с январем-июнем 2018 года и достигло 33 процента от общего числа новых скважин.

В июне 2019 года запущено второе месторождение Эргинского кластера — Западно-Эргинское, извлекаемые запасы нефти которого составляют 23 миллиона тонн (С1+С2). Месторождение было подготовлено к началу добычи в кратчайшие сроки —менее чем за 1,5 года. «Роснефть» приступила к обустройству и подготовке к промышленной эксплуатации Северо-Даниловского месторождения — первого из четырех месторождений, образующих новый Даниловский нефтегазодобывающий кластер. Суммарные извлекаемые запасы нефти и газового конденсата четырех месторождений (категорий С1+С2) составляют 320 миллиона тонн.

Ожидается, что в 2022 году добыча на запущенных после 2016 года проектах в России составит порядка 20 процентов от общей добычи жидких углеводородов «Роснефти». Кроме того, «Роснефть» в первом полугодии 2019 года увеличила объем добычи газа на 0,3 процента по сравнению с аналогичным периодом 2018 года — до 33,43 миллиарда кубических метров. В компании отметили, что с опережением графика продолжается освоение месторождения Зохр на шельфе Египта.

Объем поставок моторных топлив «Роснефти» на внутренний рынок в первом полугодии 2019 года вырос на 6,9 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составил 14 миллионов тонн, в том числе 6,8 миллиона тонн — во втором квартале. «Роснефть» в апреле-июне перевыполнила нормативы по реализации моторного топлива на бирже, в том числе по бензинам практически в 2 раза.

Объем переработки нефти в первом полугодии 2019 года составил 51,8 миллиона тонн, в том числе на российских НПЗ «Роснефти» было переработано 47,4 миллиона тонн нефти. Глубина переработки по итогам отчетного квартала составила 74,8 процента, выход светлых нефтепродуктов — 58,4 процента. Рязанская нефтеперерабатывающая компания с мая 2019 года приступила к производству высокооктанового бензина с улучшенными экологическими и эксплуатационными качествами Аи-95 «Евро 6».

Во втором квартале 2019 года поставки сырья в восточном направлении достигли 21,2 миллиона тонн, их доля в общем объеме реализации нефти за рубежом увеличилась до 56,4 процента.

Розничная реализация нефтепродуктов в первом полугодии 2019 года выросла на 12,8 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Rosneft Deutschland наращивает клиентскую базу, в частности, подписан ряд новых контрактов с компаниями-авиаперевозчиками в Германии на заправку воздушных судов в аэропортах Берлина и Мюнхена. Также, получена лицензия на импорт и экспорт нефти и другого сырья на территорию Германии. Nayara Energy, ассоциированное предприятие «Роснефти», во втором квартале 2019 года заключила долгосрочный предоплатный контракт в объеме 750 миллионов долларов США на экспортные поставки нефтепродуктов в адрес компаний BP и Trafigura. Сделка заключена с привлечением консорциума международных банков.

