Агентство Fitch повысило кредитный рейтинг «Башнефти»

Международное рейтинговое агентство Fitch повысило кредитный рейтинг компании «Башнефть» до уровня «BBB», прогноз «Стабильный». Об этом говорится в сообщении рейтингового агентства.

Как отметили в Fitch, одной из причин повышения кредитного рейтинга «Башнефти» стал высокий уровень ее интеграции в бизнес-процессы материнской компании «Роснефть». Кредитное качество «Роснефти» агентство оценивает высоко. В Fitch агентстве отмечают, что компания демонстрирует низкие операционные затраты, комфортный уровень обеспеченности запасами, а также высокий уровень финансовой стабильности.

Кроме того, в Fitch отмечают значительное снижение долга «Роснефти» в 2018 году и ожидают сохранения долговой нагрузки компании на уровне показателей международных мейджеров, таких как BP (кредитный рейтинг – «A») и Eni (кредитный рейтинг – «А-»).

Ранее «Роснефть» сообщила о том, что снижение долга является одним из приоритетов компании, в связи в агентстве ожидают, что уровень долговой нагрузки останется ниже 3х в среднесрочной перспективе. Этот показатель долговой нагрузки, по мнению Fitch является комфортным (аналогичные показатели у BP и Eni).

Компания «Роснефть» в настоящее время напрямую и косвенно имеет кредитные рейтинги инвестиционного уровня от всех агентств «большой тройки» (Fitch (через ПАО АНК «Башнефть»), Moody’s и S&P).

В конце июля в своем отчете другое международное агентство Moody’s сохранило кредитный рейтинг «Роснефть» на инвестиционном уровне Baa3 со стабильным прогнозом. В своем отчете агентство отметило сильный бизнес-профиль «Роснефти» как крупнейшей в мире публичной нефтяной компании по запасам и добыче углеводородов, стабильную государственную поддержку, позитивные показатели по динамике снижения долга. Агентство ожидает дальнейшего снижения компанией финансового долга и задолженности по предоплатам, а также поддержания высокого уровня ликвидности.